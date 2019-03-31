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Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Ben özellikle yarın sabahtan itibaren, bütün siyasilerin, seçilenlerle ilgili hepsini kucaklamalarını, 'hayırlı olsun' demelerini bekliyorum"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Sakarya'da kullandı.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu'na eşi Oya Atalay, torunları Ömer ve Ali Tutucu, Zeynep Ela Ertaş ile gelen Atalay, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı bulunduğu "1179" numaralı sandığa geçen Atalay ve eşi, burada kısa süre sıra bekledi.

Oy kullanma kabinine torunlarıyla giren Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan olayı anımsatarak, olayların devamının gelmemesi temennisinde bulundu.

Seçimlerden toplum olarak yorulduklarını aktaran Atalay, "İnşallah bu son olur. Önümüzde dört senenin üzerinde bir zaman var. Ben özellikle yarın sabahtan itibaren, bütün siyasilerin, seçilenlerle ilgili hepsini kucaklamalarını, 'hayırlı olsun' demelerini bekliyorum. Ondan sonra da ülkemizin yeteri kadar problemi sıkıntısı var, içeride ve dışarıda yeteri kadar düşman var. Siyasiler bir an evvel birbirini kucaklasınlar çünkü çalışma hayatının içerisinde bulunduğu sorunlar var, toplumun içinde bulunduğu sorunlar var. Bunlar çözüm bekliyor." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki belli ülkelerin Türkiye'ye düşmanlık yaptığını belirten Atalay, yurt içinde de bu ülkelerin maşalarının olduğunu kaydetti.

- "Seçileni kucaklayıp önümüze bakmalıyız"

Zor ve sıkıntılı bir Türkiye'nin kimseye faydasının olmayacağına işaret eden Atalay, "Bizim gideceğimiz hiçbir yerimiz yok. Burası bizim vatanımız, burası bizim ülkemiz. Onun için altını çizerek söylüyorum, seçilenleri sabahleyin bütün liderler kucaklamalı çünkü biz dünyada en açık, şeffaf seçim yapıyoruz. Bugüne kadar en yüksek katılım oldu. Arzu ediyorum, bugün de bu katılım olur. Onun için seçime şaibe düşürecek laflardan sözlerden siyasiler kaçınmalı. Seçileni kucaklayıp önümüze bakmalıyız." şeklinde konuştu.

Türk-İş olarak çalışma hayatı içerisindeki işçilerin, emeklinin, kadınların, çocukların kendilerinden beklediği olumlu haberler olduğuna değinen Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bunları önümüzdeki günlerde ele alıp çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.

Türkiye sandık başında

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Ben özellikle yarın sabahtan itibaren, bütün siyasilerin, seçilenlerle ilgili hepsini kucaklamalarını, 'hayırlı olsun' demelerini bekliyorum"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu kullandı
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sakarya seçim2019 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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