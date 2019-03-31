Türkiye sandık başında

Yerel yöneticilerin 5 yıllığına seçildiğini hatırlatan Yılmaz, "Cumhur İttifakı olarak 20 ilçemizde güzel bir kampanya geçirdik. Tam bir demokratik seçim süreci yaşadığımıza inanıyorum. 20 ilçemizin 20'sine de hayırlı olsun. Biz de ailemizle oylarımızı kullandık. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıktan çıkana demokrasi şenliği içinde saygı duyacağız." dedi.

Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Bilecik'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla büyükşehir ve il belediye başkan adayları oylarını kullandı.

- Çanakkale

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile geldiği Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1151 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Gökhan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar, Çanakkale'de huzur içinde bir seçim geçiriyorlar. Kampanyamız da huzur içinde geçti. Çanakkale'ye yakışır bir tarzda seçim kampanyası yürüttük. Seçime katılan tüm adaylara bu güzelliklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan, kardeşçe, rastlaştığımız yerlerde özellikle Ayhan Bey ile hep kucaklaştık. Bu çok önemli."

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ise eşi Ayşe, oğulları Mustafa ve Ömer Faruk, babası Mustafa, annesi Mediha Gider ile İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

Gider, 1144 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Sorunsuz bir seçim süreci geride kaldı. Bu süreçte çalışmalara destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerin adaylarına da barış ortamında gerçekleşen süreç için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.