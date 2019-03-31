Türkiye sandık başında

Kahramanmaraş'ta bir kişi, Maraş işi "sim sırma" işlemeli yöresel kıyafetle oy kullandı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki İbrahim Çalık Lisesi'ne annesi Nur Korkmaz ile gelen Şevval Nur Korkmaz, kıyafeti, takısı ve çantasıyla dikkati çekti.

Okulda oyunu kullanan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişi Selçuklular dönemine kadar uzanan Kahramanmaraş'a özgü geleneksel el sanatı "sim sırma" işlemeciliğine dikkati çekmek için sandığa yöresel kıyafetle geldiğini belirtti.

Sim sırmaya ilginin arttığına dikkati çeken Korkmaz, "Yöresel ve değerli bir kıyafetimiz. Osmanlı döneminden beri kullanılan bir kıyafetimiz. Çok beğenilen bir sanatımız. Çok da zor bir el sanatı, emek istiyor. Çok beğeniliyor." dedi.

- Yalın ayak oy kullanmaya geldiler

Andırın ilçesinde bir çift, seçimlere katılımı desteklemek amacıyla soğuk havada, yalın ayak sandık başına giderek oylarını kullandı.

Yeni Mahallede yaşayan Mahmut (70) ve Emine Yılmaz (69) çifti, evlerine 2 kilometre uzaktaki Atatürk Ortaokulu'na çorapsız ve ayakkabısız şekilde yürüyerek geldi.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Mahmut Yılmaz, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yalın ayak oy kullandıklarını belirtti.

Seçimlere katılımın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Vatanımız için, milletimiz için geldik, oyumuzu da kullandık. Allah hayırlı uğurlu eylesin." dedi.

