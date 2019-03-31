Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Yöresel kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin de renkli görüntüler oluşturduğu seçim sandıklarında bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı.

Aydın'da bir çift, yerel yöneticilerini seçmek için yöresel efe kıyafetleriyle sandık başına gitti. Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Şeyma (24) ile Ozan Ancın (26) çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti.

Efe kıyafetleri giyen çift, oylarını Yedieylül İlkokulu'ndaki sandıkta kullandı. İlgi odağı haline gelen Ancın çifti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli papağanlarıyla oyunu kullandı. Şaşkın bakışlar arasında okuldaki sandığına gelen Kıvılcım'ın oyunun bulunduğu zarfı ise papağanı taşıdı.

Pamukkale Mahallesi'nde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, yerel seçimlerde oyunu papağanlarıyla birlikte kullandı. Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli iki papağıyla, Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na geldi. Diğer seçmenlerin şaşkın bakışları arasında okulun 1'nci katındaki 2259 numaralı sandığa giden Kıvılcım, omzundaki papağanlarıyla sandık kurulunun önüne geldi. Ardından oy pusulalarını alan Kıvılcım, papağanlarıyla birlikte kabinde oyunu kullanıp zarfa koydu. Zarfı ise sandığa kadar, 'Alex' ağzında taşıdı. Daha sona Kıvılcım, oyunu sandığa attı. Mehmet Kıvılcım, papağanlarıyla birlikte demokrasi şenliği yaratmak istediğini belirterek, "Alex iki yaşında. Cafer ise 7 yaşında. Her yere onlarla birlikte gidiyorum. Seçime de onlarla birlikte geldim. Demokrasi şenliği yaratmak istedim. Papağanlarımla birlikte ben de oyumu kullandım" dedi.

Konya'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi. Mahallelinin 'Atlı muhtar' lakabı taktığı Belgin, atının kendisine uğur getirdiğini söyledi.

Tekirdağ'da oy kullanmaya kedisiyle gelen Şebnem İlhan ilgi odağı oldu. 1287 numaralı sandıkta oy veren İlhan'ın beraberindeki Zubi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti. Çok sevdiği kedisini yanından ayırmak istemediğini ifade eden İlhan, "Vatandaşlık görevini yapmaya Zubi ile geldim. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı." dedi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bazı kadınlar, 600 yıllık yöresel giysileri ile oy kullanmaya geldi.

Kırklareli'nde 81 yaşındaki Kıymet Barda, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü. Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tansiyon hastası ve bacağından ameliyatlı olan Barda, ambulansla Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu'na götürülerek oyunu kullandı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Ayağından ameliyat olan Duruş Pak, ambulansla oy kullanmaya getirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen bazı mahallelerdeki vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çadırlarda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen bazı mahallelerdeki vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çadırlarda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu tarafından kurulan ekip sandık getirerek oy kullandırdı. Obezite hastası Habibe Kaynak, oyunu evine gelen sandıkta kullandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 93 yaşındaki Hanime Gültekin evine gelen sandık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Kilis'te 21 seçmenli Tamburalı köyünde oy verme işlemi 2 saatte tamamlandı.

İstanbul'da yerel seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanıldı.

Isparta’da oy kullanma işlemi, sabah 08.00 itibariyle başladı. Bin 148 sandıkta 322 bin 130 seçmenin oy kullanacağı Isparta’da, seçmenler erken saatlerde okullara geldi. Seçmenler burada kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullandı.

İstanbul Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi. Ancak okulda bulunan görevliler keçinin okula girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sever, keçisini okulun dışında bırakarak oy vermek için okula girdi.

İstanbul'da vatandaşlar, seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla oy kullandı.

Türkiye’nin en erken biten seçimi Batman’da yapıldı. Batman merkeze bağlı Yolveren köyünde seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 23 seçmen bulunuyor. Ezidi vatandaşların ağırlıkta ikamet ettiği Yolveren köyündeki seçmenlerin çoğu Avrupa’nın farklı şehirlerinde yaşıyor. Yolveren köyü muhtarı ve muhtar adayı olan Mehmet Avcu, evinde kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Yolveren köyünde kurulan seçim sandığı başkanı Abdullah Memiş, “Yolveren köyündeyiz 23 seçmen bulunmaktadır. Sabah saat 06.00 itibariyle köye gelip köy muhtarı Mehmet Avcu evinde seçim sandığımızı ve kabinimizi kurduk. Seçmenlerimizin gelmelerini bekliyoruz. Köy muhtarı Mehmet Avcu oyunu kullandı. Bizde saat 16.00’yı bekleyeceğiz. 16.00 itibariyle sayım tutanaklarımızı tutuktan sonra il seçim kuruluna teslim edeceğiz. Köyde 23 seçmen olup ve 2 kişi sandık görevlisi olarak toplamında 25 seçmen oy kullanacak. Seçim çok sakin geçiyor” dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı. Siverek'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni bulunan Çağa Mahallesi sakinleri mahallelerine hizmet gelmediğini iddia ederek, yerel seçimde sandığa gitmeyerek oy kullanmama kararı aldı. Seçmenin oy kullanmadığı mahallede sandık görevlileri ise mahalle sakinlerinin oy kullanmasını bekledi. Yılardır hizmet alamadıklarını ve bu nedenle oy kullanmama kararı aldıklarını belirten mahalle sakini Necmi Güldiken, "Mahallemizde yollarımız yapılmadı, çamur içinde yaşıyoruz. Su sıkıntımız yine çözülmedi. Bu nedenlerden dolayı mahalle sakinleri olarak sandığa gitmiyoruz" dedi.

Siirt'te vatandaşlar saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.