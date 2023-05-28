Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı

Türkiye’nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlarken saat 17.00’ye kadar sürecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylamasında Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

14 MAYIS’TA YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ’NİN SONUÇLARI

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk tur oylamasında pusulada 4 aday vardı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştı. YSK’nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanırken karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı.

En çok oyu alan adaylardan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidiliyor. Bugün gerçekleştirilen seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

