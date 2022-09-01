Türkiye sapık muavini konuşuyor! Verdiği cevap salonu şoke etti, Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Konya'dan katılan Mehmet ve Fatma Bağcı çifti, 24 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi kızları Ayşe Bağcı'nın sınav için Samsun'a giderken otobüs muaviniyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Olayla ilgili bugün yeni iddialar ortaya atılırken Ayşe Bağcı'nın verdiği yanıt karşısında salon adeta buz kesti. İşte Müge Anlı'ya damga vuran o anlar...

OTOBÜS YOLCULUĞUNDA MUAVİNE KAÇTI

İddialara göre; 24 yaşındaki Ayşe Bağcı, otobüs yolculuğunda muavin Mücahit ile tanıştı. Genç kadın, daha sonra evli olan bu kişiye kaçtı. Ayşe'nin ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gözü yaşlı anne-baba kızlarına "Evine dön" çağrısı yaptı.

HERKESİ ŞOKE EDEN CEVAP

Programın bugünkü bölümünde de aynı konu işlenirken, yeni iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı'nın "İlk olarak nasıl bir teklifte bulundu?" sorusuna Ayşe Bağcı'nın verdiği yanıt salondakileri adeta şoka uğrattı.

Müge Anlı'nın "İlk olarak nasıl bir teklifte bulundu?" sorusuna cevap veren Ayşe Bağcı, "Seni deniyorum, başkasıyla birlikte olacaksın' dedi." ifadelerini kullandı.Ayşe'nin bu itirafı karşısında salon adeta buz kesti.

ANNE SİTEM ETTİ: BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLDİN

Annesi ise, "Bu kadar ileri gittiğini bilmiyordum. Şu an şoktayım. Sen buraya geldim diyorsun ama hala onu bekliyorum. Sen normalde böyle bir insan değildin. Nasıl oldun böyle?" diye konuştu.

MÜGE ANLI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, sert tepki gösterdi. Anlı, "Normal bir erkek sevdiğine bunu yapar mı? Ferhat Şirin'e bunu söyler miydi?" dedi.

"ELİMİ TUTTU, AŞIK OLDUK"

Öte yandan, dünkü canlı yayına katılan muavin ise "Otobüste tanıştık. Ayşe uyuyordu. Dik olan koltuğunu aşağıya indirirken Ayşe korktu. Elimi tuttu. O an bakıştık. Aşık olduk" ifadelerini kullandı. Aile ise kızlarının kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü anlattı.

"KADIN YOLCULARI KANDIRMAK İÇİN TAKİP EDİYOR"

Bugünkü canlı yayına katılan otobüs şoförü Serkan Bey ise "Bu kişi kadın yolcuları kandırmak için takip ediyor. Kimin nereye gittiğini, nerede kaldığını takip ederdi. Bu kadını da Trabzon'a getirtiyor ve kandırıyor. Bu kişi herkesi dolandırıyor. Zaten işe girdiğinde hemen atılıyor. Millet bundan usanmış" diye konuştu.

"KİRALIK KATİLE BAŞVURDUM"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise "Ben şu an evliyim. Bu kişi benim görüntümü aldı. İstanbul'a yolculuk yapıyordum. O esnada tanıştık görüştük, Trabzon'a gittik. Apart evde benim görüntümü almış. Beni daha sonra para için tehdit etmeye başladı. 'Görüntüleri ailene gönderirim' dedi. 'Seni vururum' diyordu. 10 bin lira vermek zorunda kaldım. Görüntüleri almak için kiralık katile bile başvurdum. Ayşe de benimle aynı şekilde biliyorum" diye konuştu.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ: SÜTYENİNİ DÜZELT

Öte yandan muavinin 14 yaşındaki bir kız çocuğunu da taciz ettiği iddia edildi. Canlı yayına katılan bir izleyici, şu açıklamaları yaptı:

"Bir ay önce kız kardeşim beni ziyarete geliyordu. Bu şahıs otobüste muavinmiş. Öncesinde 'Seninle çay içelim' demiş. Elinden telefonunu alıp sosyal medyadan kendisini eklemiş mesajlar atmış. Kardeşime, 'Sütyenini düzelt' demiş. Kız kardeşim bana daha sonra söyledi. Firmayla görüştüm. İşten çıkarılacağını söylediler."



