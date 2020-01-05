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  4. Türkiye Sarıkamış şehitlerini anıyor

Türkiye Sarıkamış şehitlerini anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit düşen 90 bin asker, ’Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılıyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye’nin birçok kentinden Sarıkamış’a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit düşen 90 bin asker, ’Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye’nin birçok kentinden Sarıkamış’a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Kalabalık 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı dolayısıyla Sarıkamış Kızılçubuk’ta bir araya geldi. Kalabalık, daha sonra harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada veya soğuğa yenik düşerek donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesine yürüdü.

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