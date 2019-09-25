Türkiye satışları yapan Öger Tours da iflas etti

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH çatısı altında hizmet veren Öger Tours da iflasını istedi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH çatısı altında hizmet veren Öger Tours, Neckermann, Air Marin ve Bucher Reisen de iflasını ilan etti. Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını belirterek, mahkemeye iflas başvurusunu yaptıklarını bildirdi. Bu şirketler ile 140 bin kişinin tatilde bulunduğu belirtilirken, tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi.

Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden olan Condor’a devlet desteği verilirken, Thomas Cook GmbH’nın kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi. 2019 yılında 50. yılını kutlayan ve merkezi Hamburg’da bulunan Öger Tours’un iflasının özellikle Türk turizmi olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Türk turizmci Vural Öger’den 2010 yılında Öger Tours’u satın alan Thomas Cook, aynı hizmet paketini devam ettirdi. Genel Müdürülüğünü 1 Ekim 2015’den beri Songül Göktaş-Rosati’nin yaptığı Öger Tours, Türkiye ağırlıklı olmak üzere Mısır ve Tunus gibi ülkelere seyahat paketleri satıyordu. Öger Tours, kış kataloğu tanıtımında 2019 yılı Türkiye paketlerinin yüzde 75’inin satıldığını ve beklentilerinin büyük olduğunu açıklamıştı. Öger Tours sosyal medya hesaplarından Thomas Cook iflasıyla ilgili yapılan açıklamada, 25 Eylül 2019’da iflas başvurusunu duyurdu. Satışların durduğuna yer verilen açıklamada dış ofis, seyahat sigortası ve diğer ortaklar ile konukların düzenli bir şekilde geri dönmesi için ödeme yapılacağı sözlerine yer verildi. 26 Eylül’den itibaren Almanya’dan tüm seyahatlerin iptal edildiği belirtilirken, yeni bilgiler mevcut olur olmaz siteden paylaşılacağı duyuruldu ve daha fazla bilgi almak için www.kaera-ag.de adlı site üzerinden iletişime geçilmesi istendi.

