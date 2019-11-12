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Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

Federasyonun kurucular kurulu üyeleri arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da bulunuyor

Kurucular kurulu üyeleri arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun da bulunduğu Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu.

Özalan, Tin ve Kalyoncu, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, Satranç Kulüpleri Federasyonunun kurulduğunu açıkladılar.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye'de, Satranç Federasyonunun çalışmalarına ek olarak satranç kulüplerinin de çalışmalar yaptığını belirterek, bu kulüplerin gençlere satrancı sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

Satranç Kulüpleri Federasyonunun, satranç oynamayı yaygın hale getirme, antrenör yetiştirme gibi alanlarda çaba sarf edeceğini aktaran Kalyoncu, satrancın, düşünmeyi geliştirme, kriz durumlarında karar verme, nasıl düşünüleceğini bilme, hamleleri doğru sıralayabilmenin yanı sıra çocuğun meslek alanında da nasıl davranacağını öğreten önemli bir spor dalı olduğunu kaydetti.

Satrancın, Türkiye'de popülerliğinin çok olmadığını ancak gençlerin kahvehanelerde harcayacağı zamanı sporla alakalı yerlerde geçirmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması bakımından önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Satranç sporuna destek amaçlı bu kulüpleri bir araya toplayan, organize hareket edebilecek yapı oluşturuluyor." dedi.

Kalyoncu, yönetim kurulu oluşumu ve planlama faaliyetlerinin daha sonra yapılacağını bildirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Satranç Kulüpleri Federasyonunun kuruluşunun bugün gerçekleştirildiğini belirterek, "Ülkemize hayırlı olsun. Amacımız, kulüplerin, dernekleri bir çatı altında toplanmasını sağlamak; birlikten güç doğar. Hedefimiz, satrancın milli spor olarak ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak. Amaç, satrancın önemini ortaya koymak, yarışmalar düzenlemek." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da federasyonun kurucu üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, sporun her dalında zihinsel antrenmanın gerekli olduğunu söyledi.

Yurt dışında, sporun hangi dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın, satranç oynamaya yönlendiren kulüplerin olduğunu belirten Özalan, doğru kararlar vermek adına satranç oynamanın önemine değindi.

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