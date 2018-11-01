Türkiye-SDG arasındaki tansiyonu düşürme girişimi

Erdoğan ve Trump ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun sözcüsü, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG hedeflerini vurması ve sonrasında YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'nin IŞİD'e yönelik operasyonları durdurmasının ardından geldi.

IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü ABD'li Albay Sean Ryan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tansiyonu düşürmek için hem Türkiye hem de SDG ile irtibat hâlindeyiz" dedi. Ryan ayrıca IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının asıl hedefleri olduğunu belirtti.

YPG'nin vurulmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu gelişmeler nedeniyle "büyük endişe" duyduğunu açıklayarak Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etmişti. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak kabul ediliyor. SDG, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda geniş bir alanı kontrol ediyor. ABD, SDG'yi IŞİD'e karşı Suriye'de verilen silahlı mücadelenin önemli bir unsuru olarak görüyor.