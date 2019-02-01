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"Türkiye seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "Türkiye seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Türkiye seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır." dedi.

Erdil, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, izleme değerlendirme projesi kapsamında Amasya'ya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştireceğini hatırlatan Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim süresince güven içerisinde çalışmaların sürdürülmesine güvenlik güçlerimiz katkı sağlamak zorundadır. Yasal olarak böyle bir ödevleri vardır. Bu istikamette her türlü şiddet ve güvenliği bozucu konuyu yakından takip edeceklerdir. Siyasal şiddet de dahil. Gerçi Amasya'da böyle bir sorun yok ama ülkemizin bazı bölgelerinde birtakım oluşumlar, onları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar, hatta siyasi parti adı altında siyasal şiddet ve terör örgütleri, seçim iklimini ve seçim ortamını manipüle ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek ödevimizdir. Vatandaş özgür ortamda reyini kullanmak zorundadır. Her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır."

- "Türkiye hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır"

Erdil, mahalli idareler seçimleriyle vatandaşların doğrudan hayatına temas eden belediye, il genel meclisi, muhtarlıkların belirlendiği dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle Cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Türkiye bütün seçimleri, birkaç seçim hariç, işte 1946 seçimleri çok tartışılır, o seçimler hariç ki maalesef o seçimler çok değişik iklimlerde yapılmış. Açık oy gizli tasnif, çok güzel tanımlıyor seçim iklimini. Açıkta oy veriyorsunuz, kamu görevlilerinin önünde ve tasnif arkada gizli, kapalı kapılar arkasında oluyor. Siyasi partilerin temsilcilerinin olmadığı iklimde oluyor. Onun dışında Türkiye seçimlerde çok başarılıdır. Hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır. Yönetim iradesi, hükümet iradesi, yerel yönetim iradesi seçimle oluyor ve seçimler tartışmasız çok güzel geçiyor. Çok sembolik olaylar oluyor, asla sonucu etkilemeyecek düzeyde ki o her tarafta olabiliyor ufak tefek hatalar ama Türkiye'de o da olmuyor. Çünkü çok kurumsal, örgütlenmiş yapılarımız var. Siyasi partilerimiz çok yüksek bir duyarlılıkla seçimleri takip ediyor. Seçim ortamını, iklimini, oy verme gününü izliyor, takip ediyor ve ilgili kurumlarımız yakın takip ediyor."

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Amasya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil

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