Türkiye seçimi büyük bir heyecanla takip edecek! Seçim sonuçları canlı olarak Mynet’te olacak…

Türkiye yarın sandık başında olacak. Seçim günü Türkiye’nin dört bir yanındaki gelişmeler ve seçim sonuçları yayın yasakları kalkar kalkmaz canlı olarak Mynet’ten takip edilecek. Özel olarak hazırlanan ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasında seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşılabilecek. Belediye Başkanlığı sonuçları, İl Meclisi Sonuçları ve adayların aldığı oy oranları anlık olarak okuyucularla buluşturulacak.

Başta 30 büyükşehir olmak üzere tüm il ve ilçelerin de ayrıntılı olarak sonuçları Türkiye haritası üzerindeki anlık verilerden takip edilecek. Ayrıca Partilere göre toplamda alınan belediye sayıları, Türkiye geneli oy istatistikleri ve ilçe bazında kazanılan belediyeler de tablolar halinde Mynet ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasından anlık olarak paylaşılacak. Öte yandan siyasilerin açıklamaları da anlık olarak Mynet’te olacak.

OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bir önceki seçimlere göre bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

32 İLDE 07.00'DE BAŞLAYACAK

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

GÖZLER ÖNCE YSK'DA ARDINDAN MYNET'TE OLACAK

Sandıkların kapanmasıyla beraber gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Yayın yasağının kalkmasıyla beraber de tüm sonuçlar özel hazırlanan Mynet 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfasında olacak.







