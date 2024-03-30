HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye seçimi büyük bir heyecanla takip edecek! Seçim sonuçları canlı olarak Mynet’te olacak…

Türkiye seçimi büyük bir heyecanla takip edecek! Seçim sonuçları canlı olarak Mynet’te olacak…

30.03.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mynet, objektif ve hızlı haberciliğiyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlandı ve seçim gününde de en doğru bilgileri takipçileriyle buluşturacak. Seçim sonuçları anbean Mynet’te olacak ve Türkiye seçimi Mynet’ten takip edecek.

Türkiye seçimi büyük bir heyecanla takip edecek! Seçim sonuçları canlı olarak Mynet’te olacak…

Türkiye yarın sandık başında olacak. Seçim günü Türkiye’nin dört bir yanındaki gelişmeler ve seçim sonuçları yayın yasakları kalkar kalkmaz canlı olarak Mynet’ten takip edilecek. Özel olarak hazırlanan ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasında seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşılabilecek. Belediye Başkanlığı sonuçları, İl Meclisi Sonuçları ve adayların aldığı oy oranları anlık olarak okuyucularla buluşturulacak.

Başta 30 büyükşehir olmak üzere tüm il ve ilçelerin de ayrıntılı olarak sonuçları Türkiye haritası üzerindeki anlık verilerden takip edilecek. Ayrıca Partilere göre toplamda alınan belediye sayıları, Türkiye geneli oy istatistikleri ve ilçe bazında kazanılan belediyeler de tablolar halinde Mynet ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasından anlık olarak paylaşılacak. Öte yandan siyasilerin açıklamaları da anlık olarak Mynet’te olacak.

OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bir önceki seçimlere göre bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

32 İLDE 07.00'DE BAŞLAYACAK

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.
Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

GÖZLER ÖNCE YSK'DA ARDINDAN MYNET'TE OLACAK

Sandıkların kapanmasıyla beraber gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Yayın yasağının kalkmasıyla beraber de tüm sonuçlar özel hazırlanan Mynet 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfasında olacak.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YRP'li Türk, Belediye Başkanı Bahadır'la telefonda birbirine girdi! "Kanun benim, gelirim seni fena yaparım"YRP'li Türk, Belediye Başkanı Bahadır'la telefonda birbirine girdi! "Kanun benim, gelirim seni fena yaparım"
Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!
Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralıÇankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları yerel seçimler Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Fred gelişmesi!

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.