Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Dün saat 16.15'te Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları gözyaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.
VALİ'DEN 'BAVUL' AÇIKLAMASI
Cenaze töreninin ardından Sedanur'un ailesine taziyelerini ileten Vali Doğan, gazetecilere açıklama yaptı.
Doğan, tarifi imkansız bir acı yaşandığını vurgulayarak, "Umarım bu son olur. Anne babalara tavsiyem, biraz daha dikkatli olalım." dedi.
Olayla ilgili ilk günden itibaren ciddi bir ekip oluşturulduğunu aktaran Doğan, olayın failleri bulacaklarını ve adalete teslim edeceklerini söyledi.
Doğan, otopsi işlemlerinin tamamlandığını anımsatarak, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dün otopsi işlemleri tamamlandı ancak neticesi daha çıkmadı. Neticesi belli olduğunda da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Doğan, olayla ilgili yeni gözaltıların olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hem köy hem yoldan geçen, köyün etrafında irtibatlı kişiler de dahil olmak üzere inceleme ve araştırmamızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içinde neticeye ulaşırız diye düşünüyorum. Cenazeyi iz takip köpeğinin koku alması sonucu JAK timleri buldu. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışıyorlar, bunu neticelendireceğiz. Bütün Türkiye'ye vaadimiz olsun, bunu neticelendireceğiz ve sorumlusu kim veya kimlerse Türk adaletinin önüne çıkartacağız."
Vali Doğan, olay yerinde bulunan bavulun olayla ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan- Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Kars Jandarma JAK timleri, 22 Eylül sabahı, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu.
Sedanur'un ölümüyle ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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