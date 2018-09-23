Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Dün saat 16.15'te Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER



Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları gözyaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

VALİ'DEN 'BAVUL' AÇIKLAMASI



Cenaze töreninin ardından Sedanur'un ailesine taziyelerini ileten Vali Doğan, gazetecilere açıklama yaptı.

Doğan, tarifi imkansız bir acı yaşandığını vurgulayarak, "Umarım bu son olur. Anne babalara tavsiyem, biraz daha dikkatli olalım." dedi.