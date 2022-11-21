Türkiye, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'dan sonra Ayşenur Alkan'a ağlıyor! Hain saldırıda okulu hedef aldılar

Hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan, bir evladımız ve bir vatandaşımız şehit oldu. Yaralanan vatandaşlarımız da var. Türkiye, Ayşenur öğretmene ağlıyor! Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi. PKK'nın attığı roketlerden biri okulun bahçesine düştü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

YARALI SAĞLIK PERSONELİ O ANLARI ANLATTI

112 olarak bombanın düştüğü yere gittik. Diğer sağlıkçı arkadaş yaralıyı çıkarırken enkazın altında kaldı. Kendimi bir anda merdiven boşluğunda buldum. Sonra hastaneye geldim. Ayağımda kırık var.



