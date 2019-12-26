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  4. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınları da yer aldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınları da yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen mütevelli heyeti üyeleri arasında 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, 2017'de Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın oğlu Berkay Aydın ve 15 Temmuz şehidi Necati Sayın'ın kızı Bilge Gürs de bulunuyor - Vakıf senedine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcısı, TRT Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü de mütevelli heyetinde yer alıyor

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilen üyeler arasında 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile iki şehit yakını da bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri belli oldu.

Heyete, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, ATV Genel Müdürü Metin Ergen, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Şenoba ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın oğlu Berkay Aydın, Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sonucu gazi olan Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi sonucu Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Necati Sayın'ın kızı ve şehit Fazıl Gürs'ün eşi Bilge Gürs seçildi.

Cumhurbaşkanınca belirlenen üyelerin yanı sıra mütevelli heyette, vakfın kuruluş senedine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcısı, TRT Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli

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