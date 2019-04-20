Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul, memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı için Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Havalimanındaki tören şehit naaşlarının ambulanslarla havalimanına getirilmesiyle başladı. Okunan duaların ardından tören mangası naaşları ambulanslardan aldı. Omuzlarda taşınan şehit naaşları, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklara alındı.

Akar ve komutanlar şehit Murat Şahin'in bölgede asker olan kardeşi Onur Şahin'e başsağlığı dilemesinin ardından uçaklar, şehitlerin cenazelerini, son yolculuklarına uğurlanacakları memleketlerine götürmek üzere Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan hareket etti.

Şehit er Çiyapul son yolculuğuna uğurlandı Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul, memleketi Iğdır'da son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Çiyapul'un naaşı, Aralık ilçesindeki Karasu Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından vatandaşların omuzlarında "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Asri Mezarlığı'na götürülen şehidin naaşı, okunan duanın ardından toprağa verildi.

Şehit Çiyapul'un cenaze törenine şehidin yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel de katıldı.

Giresun'a şehit ateşi düştü Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in naaşı, memleketi Giresun'un Espiye ilçesine getirildi. Bekar olan ve beş kardeşi bulunan Şahin'in cenazesi, yarın öğle vakti ilçedeki Merkez Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Yenice köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü Şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) acı haberi ailesine ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in şehit olduğu haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. 2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yapan Çetin'in ailesine destek olmak amacıyla Sözleşmeli Er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Şehit Şevket Çetin'in cenazesi, yarın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.