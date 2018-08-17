Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

Önceki gün mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe veren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonları sürdüren güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Kaçan PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) zırhlı Kobra tipi aracın Dağ Kuyucak-Derinsu arasındaki yoldan geçişi sırasında patlatıldı. Patlamanın etkisiyle araçta bulunan Jandarma Özel Harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan olay yerinde şehit oldu.

'DOST ATEŞİYLE' ŞEHİT OLMUŞLARDI

Zırhlı araçta bulunan ve ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek ise olay yerinde bulunan Jandarma İstihbarat Şubesine ait sivil araç ile hastaneye sevk edilmek üzere Kuyucak köyü istikametine doğru yola çıktı. Operasyonda tıkama görevi yapan güvenlik korucuları sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, sivil araca ateş açması sonucu ‘dost ateşiyle’ kazaen Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek şehit düştü. EYP’nin patlatılması ve ‘dost ateşi’ ile toplam 6 asker ise yaralandı. Yaralıların Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.