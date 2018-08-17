HABER

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

Adıyaman'da şehit düşen 4 asker Türkiye'nin yüreğini derinden yaktı. Şehitlerin naaşları bugün düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Şehit yakınları törene katılan İçişleri Bakanı Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istedi. Törende gözyaşları sel oldu

Önceki gün mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe veren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonları sürdüren güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Kaçan PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) zırhlı Kobra tipi aracın Dağ Kuyucak-Derinsu arasındaki yoldan geçişi sırasında patlatıldı. Patlamanın etkisiyle araçta bulunan Jandarma Özel Harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan olay yerinde şehit oldu.

'DOST ATEŞİYLE' ŞEHİT OLMUŞLARDI

Zırhlı araçta bulunan ve ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek ise olay yerinde bulunan Jandarma İstihbarat Şubesine ait sivil araç ile hastaneye sevk edilmek üzere Kuyucak köyü istikametine doğru yola çıktı. Operasyonda tıkama görevi yapan güvenlik korucuları sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, sivil araca ateş açması sonucu ‘dost ateşiyle’ kazaen Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek şehit düştü. EYP’nin patlatılması ve ‘dost ateşi’ ile toplam 6 asker ise yaralandı. Yaralıların Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

turkiye-sehitlerini-ugurluyor--12148744

'OĞLUMUN İNTİKAMINI ALIN'

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından bölgede operasyonlar sürerken, şehitler için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da katıldı. Süleyman Soylu, şehit yakınlarına sarılarak onların üzüntülerine ortak oldu. Şehit yakınları İçişleri Bakanı Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy törende yaptığı konuşmada, şehitlerin kanın yerde kalmayacağını belirtti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törene katılan vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi. Binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştı'nın duasının ardından cenazeler tabutlarla memleketlerine gönderildi. İçişleri Bakanı Soylu da tabutu omuzladı.

Düzenlenen törenin ardından Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer Gaziantep’in Nizip ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek Osmaniye, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz Diyarbakır Ergani’ye, Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi de Ağrı’ya gönderildi.

turkiye-sehitlerini-ugurluyor--12148732

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındıHDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı
Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o raporNaim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman şehit Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

İstanbul'da şafak operasyonu!

İstanbul'da şafak operasyonu!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu

'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu

Kurban Bayramı öncesi sürücülere kritik uyarılar

Kurban Bayramı öncesi sürücülere kritik uyarılar

AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Bursa'daki kitap okuyan kız heykeli ile ilgili iddialara Belediye'den yanıt!

Bursa'daki kitap okuyan kız heykeli ile ilgili iddialara Belediye'den yanıt!

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.