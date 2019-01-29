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Türkiye şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:43 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde şehitlerin yürek burkan hikayeleri duygusal anlar yaşattı.Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından sunulan Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında önce Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan Şehit Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak’ın hayat hikayesine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde şehitlerin yürek burkan hikayeleri duygusal anlar yaşattı.
Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından sunulan Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında önce Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan Şehit Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak’ın hayat hikayesine yer verildi. Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Albay Altunok, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden; Yüzbaşı Ali Sabir ve Er Hüseyin’in yürek burkan hikayelerini de anlattı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

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