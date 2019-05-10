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Türkiye şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet ve Er Hüseyin için tören düzenlendi.Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet (Gaziantep) ve Er Hüseyin (Kayseri) için tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet ve Er Hüseyin için tören düzenlendi.
Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet (Gaziantep) ve Er Hüseyin (Kayseri) için tören düzenlendi. Etkinliği sunan Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı.

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