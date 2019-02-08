Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer’in aziz ruhu için tören düzenledi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer’in aziz ruhu için bir anma töreni düzenledi.
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum