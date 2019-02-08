Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer’in aziz ruhu için tören düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer’in aziz ruhu için bir anma töreni düzenledi.

