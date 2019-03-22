HABER

Türkiye şehitlerini anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.Aziz şehitleri yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mustafa, Er Mehmet’in aziz ruhları için tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı.
Aziz şehitleri yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mustafa, Er Mehmet’in aziz ruhları için tören düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi şehitlerinin kahramanlıklarını Metin Yazarı ve Sunucu Albay Erhan Altunok yaptı. Altunok’un anlattıkları salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Ecdadın vatan mücadelesi yüreklerde hissedildi.

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Söylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyorSöylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyor
10 yaşındaki Saniye depremde yıkılan evlerinin resmini çizdi10 yaşındaki Saniye depremde yıkılan evlerinin resmini çizdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.