HABER

Türkiye şehitlerini anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer ve Er Mehmet’in için tören düzenlendi.Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer (Konya) ve Er Mehmet (Balıkesir) için tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer ve Er Mehmet’in için tören düzenlendi.
Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer (Konya) ve Er Mehmet (Balıkesir) için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene katılan konuklar duygusal anlar yaşadı.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyorduAsırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu
Sanatçı cinayeti zanlısının tutuklanması ailesini sevindirdiSanatçı cinayeti zanlısının tutuklanması ailesini sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İstanbul'dan kahreden haber! Motosikletli jandarma kaza yaptı: 1 şehit

İstanbul'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.