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Türkiye Şehitlerini Anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Piyade Er Mustafa ve Piyade Er Ahmet törenle anıldı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Piyade Er Mustafa (Balıkesir) ve Piyade Er Ahmet (Edirne), Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen törenle anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Piyade Er Mustafa ve Piyade Er Ahmet törenle anıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Piyade Er Mustafa (Balıkesir) ve Piyade Er Ahmet (Edirne), Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen törenle anıldı. Törene şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı. Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın şehadetlerine de yer verilen programda şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlatan Öğretmen Albay Erhan Altunok, "Bir kez daha anladık ki tende emanet olan şu can üzerinde yaşadığımız topraktan daha değerliyse bu toprak bizim vatanımız olamaz. Bir kez daha anladık ki, biz sahip çıktıkça bu vatan hiçbir zaman bölünmez, şehitler hiçbir zaman ölmez" dedi.
Törene katılan misafirler Altunok’un anlattığı hikayeler karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı.

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