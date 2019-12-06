Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen ’Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Çavuş Tahir ve Er Mustafa anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Çavuş Tahir ve Er Mustafa, şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

