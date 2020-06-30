Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapıyor! İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapacağını duyurdu. İş arayan binlerce vatandaş, bu ilanın detaylarını araştırmaya başladı. İŞKUR personel alımı kapsamında yapılacak istihdam için çok sayıda başvuru yapılması beklenirken, sürecin sonunda 227'si işçi, 70'i önlisans, 9'u ise lisans mezunu olmak üzere toplamda 306 personel iş sahibi olacak. Bu çapta yapılacak alımı kaçırmak istemeyen vatandaşlar Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı hakkında detayları araştırmaya başladı. İştemerak edilenler...

Lise, önlisans ve lisans mezunları alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kapsamında lise, önlisans ve lisans seviyesinde alımlar yapılacak. Toplam istihdam edilecek kişi sayısı ise 306 olacak. Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı başvurusu yapmak isteyenler İŞKUR personel alımı süreçlerinde olduğu gibi yine İŞKUR il/şube müdürlüklerinden ya da internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru hakkında detaylar 2 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Bu süreçte istihdam edilecek personeller 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklar.