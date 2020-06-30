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Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapıyor! İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR personel alımı sürecini yönetirken, 227 sürekli işçi sürecin sonunda istihdam edilmiş olacak. Bunun yanı sıra 70 önlisans mezun ve 9 ziraat mühendisi de bu süreçte Türkiye Şeker Fabrikaları'nda istihdam edilecek. Peki Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı başvurusu nereden yapılacak? İşte İŞKUR personel alımı detaylar...

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapıyor! İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapacağını duyurdu. İş arayan binlerce vatandaş, bu ilanın detaylarını araştırmaya başladı. İŞKUR personel alımı kapsamında yapılacak istihdam için çok sayıda başvuru yapılması beklenirken, sürecin sonunda 227'si işçi, 70'i önlisans, 9'u ise lisans mezunu olmak üzere toplamda 306 personel iş sahibi olacak. Bu çapta yapılacak alımı kaçırmak istemeyen vatandaşlar Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı hakkında detayları araştırmaya başladı. İştemerak edilenler...

Lise, önlisans ve lisans mezunları alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kapsamında lise, önlisans ve lisans seviyesinde alımlar yapılacak. Toplam istihdam edilecek kişi sayısı ise 306 olacak. Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı başvurusu yapmak isteyenler İŞKUR personel alımı süreçlerinde olduğu gibi yine İŞKUR il/şube müdürlüklerinden ya da internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru hakkında detaylar 2 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Bu süreçte istihdam edilecek personeller 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklar.

Lise mezunu işçi alım tablosu

İŞKUR personel alımı kapsamında Türkiye Şeker Fabrikaları'nda istihdam edilmek üzere 270 lise mezunu işçi alınacak ve çeşitli illerde istihdam edilecek. En fazla alım yapılacak kent ise 60 işçinin istihdam edileceği Burdur olacak.

lise

Önlisans mezunu işçi alımı

Bu kapsamda 70 önlisans mezunu istihdam edilecek. Önlisans mezunu işçilerin de en fazla istihdam edileceği il Burdur olacak.

önlisans

Lisans mezunu personel alımı

Lisans mezunu alımlarda sadece Ziraat Mühendisi kadrolarına alım yapılacak. Toplamda 9 personelin istihdam edileceği alımlarda, personeller Burdur, Ereğli, Eskişehir ya da Yozgat'ta görev yapacaklar.

lisans

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımına dair şartlar ve sürece dair detaylar 2 Temmuz'da İŞKUR tarafından açıklanacak.

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