Türkiye semalarında görülmüş, heyecana yol açmıştı! Açıklama geldi

Sosyal medya dün gece Türkiye semalarında görülen ve sıra sıra hareket eden ışıkları konuşmuştu. Görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ışıkları kimi gizemli bulmuş kimisi de kuyruklu yıldıza benzetmişti. Birçok vatandaş ise o anları kaydetmek için telefonlarına sarılmıştı. Ancak yaşanan olayın herhangi bir kuyruklu yıldız olmadığı, Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi olduğu öğrenilmişti. Heyecana yol açan Starlink uyduları İstanbul'a ek olarak Gaziantep ve Eskişehir gibi illerden de görüntülenmişti.

Starlink uydularının İstanbul'dan geçişi:

Starlink uydularının Gaziantep'ten geçişi:

Starlink uydularının Eskişehir'den geçişi:

TÜRKİYE UZAY AJANSI (TUA) AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından, 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen "Starlink" uydularına yönelik paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülenen "Starlink" uydularının dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesi olduğunu bildirdi.

İŞTE TUA'NIN STARLINK PAYLAŞIMI

Paylaşımda, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir." (Haber kaynağı: AA, fotoğraf kaynakları: İHA-DHA)

23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye’nin çeşitli noktalarından görüntülenen uydu takımyıldızı projesi Starlink’e yönelik açıklamamızı inceleyebilirsiniz. ???? pic.twitter.com/DnEsZBbsjW — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) July 23, 2022



