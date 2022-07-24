HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye semalarında görülmüş, heyecana yol açmıştı! Açıklama geldi

Türkiye semalarında görülmüş, heyecana yol açmıştı! Açıklama geldi

24.07.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde gökyüzünde görülen ve sıra sıra hareket eden ışıklar dün gece sosyal medyanın gündemi haline gelmişti. Kiminin gizemli bulduğu, kiminin de kuyruklu yıldıza benzettiği ışıkların Elon Musk'ın Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul, Gaziantep ve Eskişehir gibi illerde birçok kişinin görüntülediği Starlink uydularına ilişkin Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Türkiye semalarında görülmüş, heyecana yol açmıştı! Açıklama geldi

Sosyal medya dün gece Türkiye semalarında görülen ve sıra sıra hareket eden ışıkları konuşmuştu. Görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ışıkları kimi gizemli bulmuş kimisi de kuyruklu yıldıza benzetmişti. Birçok vatandaş ise o anları kaydetmek için telefonlarına sarılmıştı. Ancak yaşanan olayın herhangi bir kuyruklu yıldız olmadığı, Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi olduğu öğrenilmişti. Heyecana yol açan Starlink uyduları İstanbul'a ek olarak Gaziantep ve Eskişehir gibi illerden de görüntülenmişti.

Starlink uydularının İstanbul'dan geçişi:

istanbulda-starlink-heyecani_6646_dhaphoto1

Starlink uydularının Gaziantep'ten geçişi:

AW674226_01

Starlink uydularının Eskişehir'den geçişi:

AW674213_03

TÜRKİYE UZAY AJANSI (TUA) AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından, 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen "Starlink" uydularına yönelik paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülenen "Starlink" uydularının dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesi olduğunu bildirdi.

Görenler telefonlarına sarıldı! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü... Sosyal medyada gündem olduGörenler telefonlarına sarıldı! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü... Sosyal medyada gündem oldu

İŞTE TUA'NIN STARLINK PAYLAŞIMI

Paylaşımda, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir." (Haber kaynağı: AA, fotoğraf kaynakları: İHA-DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyenler dehşete kapıldı! Sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtıİzleyenler dehşete kapıldı! Sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtı
CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözlerCHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Türkiye Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.