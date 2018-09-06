Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

Her şey Ordu’nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu adlı kadının öldürülmesiyle başladı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı bu cinayeti programında işlerken ilginç bir gelişme yaşandı. Yine Ordu’nun Akkuş ilçesinde iki kişi gasp edildi. Bu olayla ilgili Mehmet Ali Çayıroğlu adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Çayıroğlu’nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı’nın programından bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu’nun esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden yola çıkıp, gözaltındaki Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, bu cinayetle ilgisinin olabileceğini araştırdı. Önce Şeker Köseoğlu’nun oğlu Recai Köseoğlu’na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları ona gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü.
4 CİNAYET DAHA!
Çayıroğlu’nun evinde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin zehirlenerek ölen Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı.
YANARAK ÖLDÜLER
Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 5 cinayetin faili olduğunun tesipt edilmesinin ardından dün şok bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz Şubat ayında Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’ndeki evlerinde çıkan yangında anneleri Sevim Semiz ve kız kardeşleri Emine Semiz ile Havva Güler’i kaybeden Hayrettin-Yaşa Semiz, Müge Anlı’nın programına başvurdu. Akkuş Savcılığı, 5 cinayetin faili Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinden çıkan eşyaları göstermek için Semiz kardeşleri çağırdı. Yaşar Semiz, savcılıktaki eşyalar arasında annesine ait tüfeği teşhis etti. Üç cinayetin de Çayıroğlu tarafından işlendiği sanılıyor.
Öte yandan jandarma ekiplerinin, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde bir evde 22 Temmuz gecesi çıkan yangında Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş’in (59) yanarak öldüğü olayı da araştırıyor. Ancak Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bu olayla bağlantısına henüz ulaşılamadı.
8 CİNAYETİ TEK BAŞINA MI İŞLEDİ?
Son 9 ayda 8 kişinin öldürülmesi olayının zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu’nun tüm bağlantıları, polis ve jandarma ekipleri tarafından mercek altına alındı. Yetkililer, Çayıroğlu’nun yaşlı, tek başına ya da korunmasız kişileri hedef aldığını belirterek “Geride iz bırakmamak için her yola başvurmuş. Bu cinayetleri tek başına işlediğini düşünmüyoruz. Ona bilgi veren suç ortaklarını tespit etmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan cinayet sayısının gittikçe artmasından korkuluyor. Bölgedeki tüm faili meçhul vakalar titizlikle inceleniyor. (Gazete Vatan)
Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet
Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç
Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 4 yorum