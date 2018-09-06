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Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Telefonunda Müge Anlı’nın programından çekilen bir görüntü bulunan ve bu sayede 5 cinayet işlediği ortaya çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun şimdi de Samsun’un Terme ilçesinde anne ve iki kızının katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

Her şey Ordu’nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu adlı kadının öldürülmesiyle başladı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı bu cinayeti programında işlerken ilginç bir gelişme yaşandı. Yine Ordu’nun Akkuş ilçesinde iki kişi gasp edildi. Bu olayla ilgili Mehmet Ali Çayıroğlu adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Çayıroğlu’nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı’nın programından bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu’nun esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden yola çıkıp, gözaltındaki Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, bu cinayetle ilgisinin olabileceğini araştırdı. Önce Şeker Köseoğlu’nun oğlu Recai Köseoğlu’na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları ona gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü.

4 CİNAYET DAHA!

  • Çayıroğlu’nun evinde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin zehirlenerek ölen Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı.

  • Yapılan çalışmalarda, özel ekip, şüpheli Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin de ölümüyle bağlantısının olduğunu tespit etti.

    • YANARAK ÖLDÜLER

    Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 5 cinayetin faili olduğunun tesipt edilmesinin ardından dün şok bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz Şubat ayında Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’ndeki evlerinde çıkan yangında anneleri Sevim Semiz ve kız kardeşleri Emine Semiz ile Havva Güler’i kaybeden Hayrettin-Yaşa Semiz, Müge Anlı’nın programına başvurdu. Akkuş Savcılığı, 5 cinayetin faili Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinden çıkan eşyaları göstermek için Semiz kardeşleri çağırdı. Yaşar Semiz, savcılıktaki eşyalar arasında annesine ait tüfeği teşhis etti. Üç cinayetin de Çayıroğlu tarafından işlendiği sanılıyor.

    Öte yandan jandarma ekiplerinin, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde bir evde 22 Temmuz gecesi çıkan yangında Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş’in (59) yanarak öldüğü olayı da araştırıyor. Ancak Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bu olayla bağlantısına henüz ulaşılamadı.

    8 CİNAYETİ TEK BAŞINA MI İŞLEDİ?

    Son 9 ayda 8 kişinin öldürülmesi olayının zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu’nun tüm bağlantıları, polis ve jandarma ekipleri tarafından mercek altına alındı. Yetkililer, Çayıroğlu’nun yaşlı, tek başına ya da korunmasız kişileri hedef aldığını belirterek “Geride iz bırakmamak için her yola başvurmuş. Bu cinayetleri tek başına işlediğini düşünmüyoruz. Ona bilgi veren suç ortaklarını tespit etmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan cinayet sayısının gittikçe artmasından korkuluyor. Bölgedeki tüm faili meçhul vakalar titizlikle inceleniyor. (Gazete Vatan)


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    Okuyucu Yorumları 4 yorum
    Ellerine Sağlık. Ufak Çapta Bi Temizlik Yapmış. Helal Olsun.
    MÜGE ANLİYI EMNİYET MÜDÜRÜ YAPIN VALLAHI COK BAŞARILI OLUR
    kaç tane cinayet olayı olmuş hepsi elektrik kontağından yangın denilip üzeri kapatılmış olayları kapatan savcılar hakkında inceleme yapılsın.adam öldürüp hayvan değerli eşya vs alıp gidiyormuş ama olayların hepsi elektrik kontağından vs yangın denilip kapatılıyor
    bu caniye öyle bir işkence yapacaksınki beni öldürün diye işkence anında yalvaracak ama nerdeeee
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