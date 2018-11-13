İSTANBUL (AA) - Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı, Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik'in Genel Müdürü Taylan Türkölmez, "Bireysel emeklilik şirketleri olarak ne kadar müşterilerimize dijital yöntemlerle ulaşabilirsek o kadar karşılık alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nce (TSPB) düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Türkölmez, Türkiye’yi, genç nüfusun azaldığı, yaşlı nüfusun arttığı ve beklenen ömrün uzadığı bir dönemin beklediğini ifade etti.

Eskiye göre çok daha fazla tek başına yaşamayı tercih eden bir toplumla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Türkölmez, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye’de 2014-2016 döneminde yapılmış hayat tabloları diyor ki' erkekler 75 yaşına kadar, kadınlar 81 yaşına kadar yaşayacak.' Bugün OECD ülkelerinin toplam BES varlıkları 45 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bunun yaklaşık 30 trilyon doları BES fonlarında birikmiş. Eğer onlar bir refah yaşıyorsa o refah 1900’lü yıllarda başlattıkları bireysel emeklilik sistemleriyle sağlanmış. Biz 'ne gerek var ileriye dönük plan yapmaya?' diyebiliriz ama eğer 50 yıl sonra rahat etmek istiyorsak bugünden bu reformu yaratmalıyız."