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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 13-14 Kasım'da İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 13-14 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 13-14 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi bu yıl "gelecek" temasıyla düzenlenecek.

Kongre'de 2 ana konuşmacı, 25 panel ve 24 eğitim bulunacak.

Kongre panellerinde yapısal reformlar, ticaret savaşları, girişimcilik gibi makroekonomik konular; yapay zeka ve etkileri, teknolojinin finansal mimariyi ve iş modellerini değiştirmesi, gelecekte istihdamın nasıl olacağı, müşteriyi tanıma kuralına ilişkin fintek uygulamaları, blockchain uygulama örnekleri gibi yıkıcı teknolojilerin etkileri; kur ve faiz riskinin yönetimi, sermaye piyasası ihraç süreçleri ve halka açılma yoluyla kaynak yaratma alternatifleri, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları gibi gündemde yer alan birçok konu tartışılacak.

Ayrıca, Kongre'de reel sektörde yer alan şirketlerin kaynak yaratma, döviz/faiz risklerini yönetme, kurumsallaşma gibi konularda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden ücretsiz danışmanlık alabilecekleri B2B alanı oluşturuldu. Bu olanaktan yararlanmak için Kongre web sayfasındaki belgenin doldurulması gerekiyor.

Kamuya açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek kongrenin detaylı programını görmek ve kayıt yaptırmak için "www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr" adresini ziyaret etmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
SPK Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

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