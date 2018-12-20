Türkiye sevdalısı Alman'ın cenazesi Fethiye'de toprağa verildi

Antalya'da bağışlanan organlarıyla üç hastaya umut olan Türkiye sevdalısı emekli Alman hemşirenin cenazesi, vasiyeti üzerine Muğla'nın Fethiye ilçesinde defnedildi.

Hartmut Franz Even'in cenazesi ilçeye getirildi. Even'in cenazesi Çiftlik Mahalle Mezarlığı'nın yerleşik yabancılara ayrılan kısmında toprağa verildi.

Cenaze törenine Even'in eşi Christian, oğlu Armin ile ilçede yaşayan yabancılar ve komşuları katıldı.

Cenaze törenine Nevşehir'den katılan Cengiz Yılmaz, Even ailesini 1987’den beri tanıdığını söyledi.

Even'in Türkiye'yi çok sevdiği için Fethiye’ye yerleştiğini anlatan Yılmaz, "Kendisi öldüğünde Fethiye’ye defnedilmeyi vasiyet etmişti. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorlar. Herkese yardım ederdi. Dört dörtlük bir insandı. Hep Müslümanların arkasından söylediğimiz gibi Allah hakkında hayırlısını versin." dedi.

Fethiye'de yaşayan Hartmut Franz Even, dün sabah saatlerinde fenalaşarak önce ilçedeki bir hastaneye oradan da Antalya'ya sevk edilmişti.

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Even'in karaciğeri ve iki böbreği, hastalara nakledilmek üzere başka bir hastaneye gönderilmişti.

