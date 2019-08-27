Türkiye sevdalısı Japon, ders vermeye başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Japon olmasına rağmen Türk milliyetçisi olduğunu ifade eden 33 yaşındaki akademisyen Keisuke Wakizaka, yeni eğitim döneminde Türk öğrencilere ders vermeye başlayacak.

Kendi ülkesinde hukuk okurken Orta Asya ve Kafkasya’daki meselelerle ilgilenen Keisuke Wakizaka, 2008 yılında Türkiye’ye eğitim için geldi. Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırmalar yaparken, merkezin başkanı Hasan Oktay’dan çok etkilendiğini dile getiren Wakizaka, “Hasan Oktay beni Türk milliyetçileriyle tanıştırdı. Çevrem genişledi ve çok şey öğrendim” dedi.

Wakizaka, yeni eğitim öğretim yılında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde akademisyenliğe başlayarak öğrencilere Siyaset Bilimine Giriş dersi verecek.

KENDİMİ TÜRK OLARAK HİSSEDİYORUM

Önce Müslüman olan ve kendisini Türk olarak tanımlayan Wakizaka, “Kendimi Türk milliyetçisi olarak görüyorum. Kökenimi inkar etmiyorum ama Türk olarak hissediyorum ve öyle yaşıyorum. Türkçe’yi öğrenirken de hiç zorluk çekmedim, keyif veren güzel bir dil” diye konuştu.