Türkiye “Seyahat Edilmemesi Gereken Ülkeler” Listesinden Çıkarıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye’nin de arasında bulunduğu 90 ülkeyi COVID-19 önlemleri kapsamında “seyahat edilmemesi gereken ülkeler” listesinden çıkardı.

Karardan önce CDC’nin “seyahat edilmemesi gereken ülkeler” uyarısında bulunulan 4’üncü kategorisinde yer alan Türkiye, “aşısızsanız gitmeyin” tavsiyesi verilen 3’üncü seviyeye alındı.

Bu kategoride Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya da bulunuyor.

Alınan kararla CDC’nin “seyahat edilmemesi gereken ülkeler” listesinde hiçbir ülke kalmazken, ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta uluslararası destinasyonlar için “seyahat etmeyin” tavsiyelerinin azaltıldığını bildirmişti.

ABD havayolları şirketleri Amerikan yönetiminden uluslararası uçuşlar öncesi negatif COVID-19 testi zorunluluğunun kaldırılmasını istiyor. Konuyla ilgili henüz bir adım atılmazken, ABD yabancı yolcuların tamamının aşılı olmasını şart koşuyor.

