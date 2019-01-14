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'Türkiye sığınmacı kabul eden ülkeler arasında dünya birincisi'

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

 TBMM İnsan Hakları Komisyonu 'Göç ve Uyum' Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de şu anda 4 milyon 800 bin göçmen ve sığınmacının olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 3 milyon 660 bini Suriyeli.  7 milyon Suriyeli ülkesini terk etti.

'Türkiye sığınmacı kabul eden ülkeler arasında dünya birincisi'

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM İnsan Hakları Komisyonu 'Göç ve Uyum' Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de şu anda 4 milyon 800 bin göçmen ve sığınmacının olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 3 milyon 660 bini Suriyeli. 7 milyon Suriyeli ülkesini terk etti. Bunun yüzde 60'ı Türkiye'de şu anda. Dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkeler arasında ilk sıradayız" dedi. Uslu, 36 bin Suriyelinin ilk seçimde oy kullanabileceğini de açıkladı.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu 'Göç ve Uyum' Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de bulunan göçmen ve sığınmacılara ilişkin verileri açıkladı. Uslu, 4 milyon 800 bin göçmenden yaklaşık 800 bininin değişik nedenlerle ikamet izniyle yaşayan Avrupalı göçmenler olduğunu söyledi. 4 milyonun içinde Afganistan ülkelerinden gelen 400 bin sığınmacı olduğunu kaydeden Uslu, "Geçici koruma statüsüyle şu anda Türkiye'de 3 milyon 660 bin Suriyeli var. Dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkeler arasında ilk sıradayız. 7 milyon Suriyeli ülkesini terk etti. Bunun yüzde 60'ı Türkiye'de şu anda" dedi.
'TÜRKİYE İLK SIRADA'
AK Partili Atay Uslu, dünyada en çok sığınmacı alan ülkeler arasında Türkiye’nin ilk sırada olduğunu belirterek, "20 yıl önce en çok göç alan ülke Suriye iken bugün en çok göç veren ülke. Suriyeliler nerede yoğunlaştı? En fazla Suriyeli İstanbul'da, 500 bin civarında, Urfa, Hatay ve Gaziantep. Buralarda 400 bin Suriyeli var. Kilis'in nüfusu 100 bin. Orada yaşayan Suriyeli de 100 bin" diye konuştu.
'606 BİN SURİYELİ ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR'
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Uslu, "Bugün Türkiye’de 1 milyon eğitim çağında Suriyeli çocuk var. 606 bin Suriyeli çocuk eğitime devam ediyor. Bunun 100 bini geçici eğitim merkezlerinde. Geri kalan çocuklar Milli Eğitim'e bağlı okullarımızda. Eğitim dışında Suriyelilere sağlık hizmetleri de veriyoruz" diye konuştu.
'36 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK'
AK Partili Atay, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin tamamının oy kullanacağı iddialarının da doğru olmadığını belirterek şöyle dedi:
"72 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Yalnız 72 bin Suriyeli vatandaşın 36 bini çocuk. Bunların arasında doktor olanı var, iş adamı olanı var. Ekonomik akademik potansiyele sahip olanları Türk vatandaşı yapıyoruz. Bunların başka ülkelere kayıp gitmesini istemiyoruz. Yetişkin 36 bin Suriyeli oy kullanacak. İlk seçimlerde oy kullanabilecekler. Kamuoyunda 3,5 milyon Suriyelinin oy kullanacağı iddiaları var. Böyle bir ihtimal yok."
'SURİYELİLERE MAAŞ VERMİYORUZ'
Atay Uslu, Suriyeli sığınmacılara maaş verildiği yönündeki iddialarla ilgili ise, "Suriyelilere asla maaş verilmiyor. Suriyelilerin geçimini sağlamak için yardım yapılıyor. Bu yardımı sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları yapıyor. Bu günlerde 'sosyal uyum yardımı' adı altında Avrupa Birliği'nden (AB) aldığımız fonlarla yaptığımız yardımlar var. Yaklaşık 1,4 milyon Suriyeliye AB'den alınan fonlardan aylık 120 TL'lik bir ücret ödeniyor. Bunun da belli şartları var. Mutlaka ailede çalışma çağında birinin olmaması gerekiyor" dedi.
'35 MİLYAR DOLARLIK MALİYET'
Uslu, sığınmacıların maliyetinin 35 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "'Avrupa bunun ne kadarını karşıladı?' derseniz, şu ana kadar 750 bin milyon dolar. Birleşmiş Milletler'in bir yardımı var. Ayrıca AB'den, 18 Mart 2015 tarihinde yaptığımız bir mutabakat vardı, orada 3 artı 3 milyar Euro'luk bir destek verilecekti. Bugüne kadar 2,5 milyar Euro’luk destek geldi. Bu para bize gelmiyor. Bu para tamamı Suriyelilere ait projelerde kullanılıyor" dedi.

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'Türkiye sığınmacı kabul eden ülkeler arasında dünya birincisi'

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