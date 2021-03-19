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Türkiye: Sığınmacıları plastik kelepçeyle denize attılar

19.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yunanistan'ı, Sakız Adasına gelen sığınmacıları darp ettikten sonra plastik kelepçeyle can yeleksiz bir şekilde denize atmakla suçladı.

Türkiye: Sığınmacıları plastik kelepçeyle denize attılar

Dün gece yaşandığı belirtilen olayda en az dört kişi hayatını kaybetti.Türkiye Yunanistan'ı, sığınmacıları plastik kelepçelerle denize atmakla suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından paylaştığı videoda gece karanlığında denizden Türk sahil güvenlik botuna çıkarılan ve ardından hastaneye götürülen siyah sığınmacıların görüntüleri yer aldı.

Soylu'nun Twitter mesajında, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Videoda kurtarılan sığınmacılardan Muhammed isimli kişi, Çeşme'den gittikleri Yunanistan'ın Sakız Adasında iki gün kaldıklarını belirterek orada telefonlarının ve paralarının alındığı ve darp edildiklerini anlatıyor. Yedi kişi olduklarını ve Yunan güvenlik güçleri tarafından elleri kelepçelenerek denize atıldıklarını kaydeden kişinin, "Şimdi üç kişiyiz. Dört kişi nerede bilmiyorum. Bir kişinin öldüğünü gördüm" dediği duyuluyor.

Sahil Güvenlikten daha sonra yapılan açıklamada ise iki düzensiz göçmenin denizden çıkarıldığı, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan bir sığınmacının hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır" bilgisi verildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Yunanistan suçlamaları kabul etmiyor

İnsan hakları örgütleri Yunanistan'a, başta Türkiye'ye geri itme uygulamaları olmak üzere sığınmacılara yönelik kötü muamele suçlamasında bulunuyor.

Yunanistan kendisine yönelik suçlamaları reddederken Göç Bakanı Notis Mitarakis bu hafta yaptığı açıklamada ülkesinin uluslararası hukuk ve AB düzenlemelerine uygun bir şekilde sınırlarını koruduğunu savunmuştu. Mitarakis, "Biz tekneleri geri çevirmiyoruz. Teknelerin Avrupa ve Yunan topraklarına girişini engelliyoruz. Bu, düzenlemelerin izin verdiği bir şey" ifadesini kullanmıştı.

DW,AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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