Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanlığı'na Atilla Benli seçildi.

TSB Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Sheraton Grand İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucu birliğin yeni başkanı Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 54 geçerli oyun tamamını aldı.

Birlik üyelerinin katıldığı seçimin ardından konuşan Benli, TSB'nin sektörün referans kuruluşu olduğunu belirterek, "Bu büyük yapının başkanlığının sizler tarafından şahsıma emanet edilmesi benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Aldığım bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

- Atilla Benli hakkında

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine Garanti Bankası’nda Denetçi olarak başlayan Benli, aynı şirkette şube ve birim müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

Ardından Garanti Sigorta Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Kanalı’nda çeşitli birimlerden sorumlu Birim Müdürü olarak görevini yürüten Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hukuk birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.