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Türkiye, Sıla bebekten gelen haberle kahrolmuştu... Teyze Elif Akyüz'ün şüpheli ölümü gündem yarattı

25.11.2024 10:30
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, Türkiye'yi kahretmişti. Tekirdağ'dan bir şüpheli ölüm haberi daha geldi. Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Teyze Elif Akyüz, Sıla bebek ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce dava açmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye, Sıla bebekten gelen haberle kahrolmuştu... Teyze Elif Akyüz'ün şüpheli ölümü gündem yarattı

Tekirdağ'daki Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

AAA

VELAYET DAVASI AÇMIŞTI

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bebek
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