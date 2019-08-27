"Türkiye, silahlı insansız hava aracında rakiplerinin önüne geçti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye, silahlı insansız hava aracında kullandığı teknoloji ile katbekat rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Türkiye sadece savunma sanayisinde 2002'de yüzde 75 dışarıya bağlıydı, bugün bu alandaki dışa bağımlılık oranını yüzde 30'a düşürdük." dedi. Ünal, kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, daha sonra Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) iş insanlarıyla bir araya geldi. Ünal, KMTSO'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bir şehrin gelişimi açısından iş dünyası ve ticaretin çok önemli olduğunu söyledi. EXPO fuarının bu bölgeyi de ilgilendiren bir organizasyon olduğunu kaydeden Ünal, bu kapsamda Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanlarıyla valilerinin bir toplantı yaptığını vurguladı. Bütün bu çalışmalar kapsamında aynı zamanda hava ve kara yolları ulaşımının da gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ünal, "Yani uçaktan indiğinde, hızlı trene ve otobüse, otobüsten indiğinde uçağa ve hızlı trene binebilecek bir planlama gerçekleştirebilirsek çok önemli bir şey olacak. Hayallerimizin çoğunu hamdolsun gerçekleştirdik." diye konuştu.

İş dünyasının, iş insanlarının son derece rasyonel insanlar olduğunu belirten Ünal, "Çünkü ticaret duygusal değil, rasyonel bir zeminde gerçekleşir. Biz, 'İnsansız hava aracı yapacağız' dediğimizde bize demişlerdi ki, 'Siz yapsanız yapsanız drone yaparsınız. Onunla da ancak fotoğraf çekersiniz.' Ama şu anda Türkiye, silahlı insansız hava aracında kullandığı teknoloji ile katbekat rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Türkiye sadece savunma sanayisinde 2002'de yüzde 75 dışarıya bağlıydı, bugün bu alandaki dışa bağımlılık oranını yüzde 30'a düşürdük. Demek ki oluyormuş." değerlendirmesinde bulundu. - "Bölge illerinin mutfaklarıyla ilgili ortak çalışma..." Toplantıda Göbeklitepe, Zeugma ve Kahramanmaraş'taki Germenicia Antik Kenti'nin turizm potansiyelinin paylaşılmasını sağlayacak bir planlama yaptıklarını aktaran Ünal, şöyle devam etti: "Göbeklitepe, Zeugma... Bu bölgedeki turizm akışının niteliğine baktığımız zaman deniz, kum, güneş turizmi değil, inanç, tarih, kültür turizmi... Yani Kapadokya, Göbeklitepe ve Gaziantep'te böyle bir nitelik söz konusu. Şimdi hem TÜRSAB ile hem Kültür Turizm Bakanlığı ile bir çalışma gerçekleştirerek Kapadokya'yı da içine alan, Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Kahramanmaraş'ı, hatta belki Hatay'ı da içine katacak olursak, burada geniş bir planlama yapmak istiyoruz. Hem mutfakları açısından Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'ın hem de tarih, inanç ve kültür turizmi açısından bölgenin ortak planlamasını yapmayı düşünüyoruz. Bunu iki gün önce Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Cumhurbaşkanımız da son derece sıcak baktı.