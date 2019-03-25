HABER

Türkiye-Şili arasındaki siyasi istişareler Santiago’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Şili arasındaki siyasi istişarelerin Santiago’da yapılacağını açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Şili Cumhuriyeti arasındaki siyasi istişareler, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Şili Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Patricio Torres başkanlıklarında, 25 Mart 2019 tarihinde Santiago’da gerçekleştirilecektir" denildi.İstişarelerde, ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Şili arasındaki siyasi istişarelerin Santiago’da yapılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Şili Cumhuriyeti arasındaki siyasi istişareler, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Şili Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Patricio Torres başkanlıklarında, 25 Mart 2019 tarihinde Santiago’da gerçekleştirilecektir" denildi.
İstişarelerde, ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Başkan Yaşar, Haymanalı ve Balalı vatandaşlarla bir araya geldiBaşkan Yaşar, Haymanalı ve Balalı vatandaşlarla bir araya geldi
Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır suçlamalarFuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır suçlamalar

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.