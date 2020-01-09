Türkiye sınırı yakınına 20 bin sivil daha göç etti

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son iki günde 20 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 379 bini aştı.

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin kaçışları sürüyor.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabiriyle paylaştığı bilgilere göre, son iki günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı.

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 379 bin 523'e bine ulaştı.

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.