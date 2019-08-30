Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürerken, bugün çok sayıda kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Kalabalık, İdlib’deki insanlık dışı saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Kalabalıktaki bazı kişilerin Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi.

Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bölgelerde cuma namazı çıkışı çok sayıda kişi, rejimin saldırılarını protesto etmek için Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Araçlarının kornalarına basarak, rejim aleyhine sloganlar atan kalabalık, İdlib’deki insanlık dışı saldırıların durdurulması için dünyanın harekete geçmesi çağrısı yaptı. Bu sırada kalabalıktan bazı sivillerin, Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi.

Bu gelişmeler üzerine Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araç ve tomaların görüntüsü

- Askeri personellerin görüntüsü

- Sınırın yanı başından görülen askerler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),(DHA)

