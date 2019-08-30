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Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:07 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürerken, bugün çok sayıda kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Kalabalık, İdlib’deki insanlık dışı saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Kalabalıktaki bazı kişilerin Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi.

Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bölgelerde cuma namazı çıkışı çok sayıda kişi, rejimin saldırılarını protesto etmek için Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Araçlarının kornalarına basarak, rejim aleyhine sloganlar atan kalabalık, İdlib’deki insanlık dışı saldırıların durdurulması için dünyanın harekete geçmesi çağrısı yaptı. Bu sırada kalabalıktan bazı sivillerin, Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi.

Bu gelişmeler üzerine Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

ATME KASABASINDAKİ KALABALIK DAĞILDI

Cuma namazı çıkışınida Suriye'deki Atme Kasabası'nda toplanan Esed rejiminin saldırılarını protesto eden Suriyeliler, Türkiye tarafına geçmek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan asker ve polis ekipleri, izin vermeyince de kalabalık bir süre sonra dağıldı. Suriyelilerin eylemini tamamlamasının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ve askerler de görev yerlerine döndü.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye hatay reyhanlı protesto

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