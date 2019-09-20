Türkiye sınırında yakalanan eserler Irak'a iade edildi

Aynı zamanda yine Irak kökenli olduğu tespit edilen, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünde koruma altında tutulan ve MÖ 2 bin yılına tarihlenen bir silindir mühür de yetkililere verildi.

- Türkiye'nin kültürel mirastaki hassasiyeti vurgulandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu önemli tören için tarih, kültür, medeniyet şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakanlık olarak tarihi eserlerin, kültürel mirasın yer değiştirmesi ve kaçakçılığının önlenmesi konusunda son derece hassas olduklarının altını çizen Alpaslan, "Bunun mağduru bir ülkeyiz. Ülkemiz insanlık tarihinin başlangıç odak noktası olduğu için belki dünyada hiçbir ülkede olmayan tarihi zenginlik, kültürel miras bizim ülkemize nasip olmuştur. Maalesef ki çok önemli değerlerimiz de kaçakçılığın kurbanı olarak yurt dışına kaçırılmış durumda. Bunun mağduru bir ülke olarak bununla mücadele konusunda son derece hassasız." ifadesini kullandı.

Alpaslan, yoğun mücadele sonrasında bu zamana kadar 4 bin 200 üzerinde eserin tekrar ülkeye kazandırıldığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha birçok eserimiz, zengin tarihi mirasımız yurt dışında bunları ülkemize getirmek istiyoruz. Biz diyoruz ki her eserin bulunduğu ülkede, çıkarıldığı toprakta sergilenmesi, gösterilmesi çok daha değerli ve doğrudur. Bu anlayışla da 2008 yılında Cilvegözü'nde yakalanan Irak'tan kaçırıldığı ortaya çıkarılan bu önemli eserler, ipek halılar ve bronz ve ahşap kültürel eserleri teslim etmenin mutluluğunu, memnuniyetini hep beraber yaşıyoruz. Biz bu işten mağdur olmuş bir ülke olarak bu hassasiyeti en fazla göstermesi ve örnek olması gereken bir ülke olarak üzerimize düşen sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu eserleri gerçek sahibine, çıkarıldığı topraklara iade etmenin memnuniyetini, mutluluğunu yaşıyoruz."