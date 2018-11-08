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Türkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı.

Türkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırı

KİLİS,(DHA)- KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı.
Türkiye sınırında bulunan Azez kent merkezi ile Siccu köyünde, öğle saatlerinde, park edilen bomba yüklü 2 araç infilak etti. Azez'deki saldırıda 1 çocuk yaralanırken, yanan araçlar müdahale sonucu söndürüldü. Güvenlik güçleri korku ve paniğe yol açan patlamaların yaşandığı bölgelerde önlemlerini artırdı.
FOTOĞRAFLI

Türkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırıTürkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırıTürkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırıTürkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırı

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