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Türkiye sınırındaki Azez'de 2 noktada bombalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı.

KİLİS,(DHA)- KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı. Türkiye sınırında bulunan Azez kent merkezi ile Siccu köyünde, öğle saatlerinde, park edilen bomba yüklü 2 araç infilak etti. Azez'deki saldırıda 1 çocuk yaralanırken, yanan araçlar müdahale sonucu söndürüldü. Güvenlik güçleri korku ve paniğe yol açan patlamaların yaşandığı bölgelerde önlemlerini artırdı.

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