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Türkiye sınırındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri konvoy

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kamışlı kentinde 150 askeri aracın bulunduğu konvoy hareket halinde görüntülendi.

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri konvoy

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kamışlı kentinde 150 askeri aracın bulunduğu konvoy hareket halinde görüntülendi.
Suriye'nin doğu yönünden terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kamışlı merkezine ilerleyen 150 araçlık konvoyda tankın yer aldığı çekiciler, çeşitli personel taşıyıcılar, zırhlı cip ve mühimmat olduğu görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görülen konvoy, Kamışlı kent merkezine doğru ilerlediği görülürken, araçların hangi ülkeye ve nereye gittiği ise bilinmiyor.
Bu arada konvoyun geçişinden önce Kamışlı kent merkezinde silah sesleri de duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri konvoyTürkiye sınırındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri konvoyTürkiye sınırındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri konvoyTürkiye sınırındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri konvoy

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