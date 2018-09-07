Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Suriyelilerin beton bloklara merdiven dayayarak sınırı geçtiğine iddiasına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve medyada geniş yankı bulması üzerine Hatay Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Hatay ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlanmak için sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır gerisinde ise emniyet ve jandarma birimlerinin gerekli tüm tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GİRİŞ TEŞEBBÜSÜ ENGELLENDİ"

"Alınan tedbirler ile 01 Ocak-03 Eylül 2018 tarihleri arasında güvelik birimlerimiz tarafından ilimiz sınırlarında 188.772 şahsın illegal giriş teşebbüsü engellenmiştir.

HAVAYA ATEŞ EDİLDİKTEN SONRA SURİYE TARAFINA KAÇTILAR

Söz konusu görüntüler ile ilgili yapılan incelemede; olayın 02 Eylül 2018 günü saat 14.25´te 6´ncı Hd. Bl. K.lığı sorumluluk sahasında yaşandığı, bazı şahısların telleri keserek illegal geçiş yapmaya çalıştığı belirlenmiş, görevli hudut personeli tarafından önce düdükle, daha sonra 6-7 el havaya ateş edilerek engelleme yapıldığı ve şahısların merdivene geri çıkarak Suriye tarafına kaçtıkları belirlenmiştir.