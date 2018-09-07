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Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği, iddiaya göre Suriyelilerin beton bloklara merdiven dayayarak sınırı geçtiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yaptı. Görüntülerin İdlib ile alakasının olmadığı, olayın yaşandığı gün güvenlik güçlerinin yasa dışı geçişi önlediği belirtildi

Suriyelilerin beton bloklara merdiven dayayarak sınırı geçtiğine iddiasına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve medyada geniş yankı bulması üzerine Hatay Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Hatay ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlanmak için sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır gerisinde ise emniyet ve jandarma birimlerinin gerekli tüm tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GİRİŞ TEŞEBBÜSÜ ENGELLENDİ"

"Alınan tedbirler ile 01 Ocak-03 Eylül 2018 tarihleri arasında güvelik birimlerimiz tarafından ilimiz sınırlarında 188.772 şahsın illegal giriş teşebbüsü engellenmiştir.

HAVAYA ATEŞ EDİLDİKTEN SONRA SURİYE TARAFINA KAÇTILAR

Söz konusu görüntüler ile ilgili yapılan incelemede; olayın 02 Eylül 2018 günü saat 14.25´te 6´ncı Hd. Bl. K.lığı sorumluluk sahasında yaşandığı, bazı şahısların telleri keserek illegal geçiş yapmaya çalıştığı belirlenmiş, görevli hudut personeli tarafından önce düdükle, daha sonra 6-7 el havaya ateş edilerek engelleme yapıldığı ve şahısların merdivene geri çıkarak Suriye tarafına kaçtıkları belirlenmiştir.

254 ŞAHIS YAKALANDI

Aynı bölgede 02-03 Eylül 2018 tarihlerinde görevli askeri personel tarafından; 254 şahıs yakalanmış ve 160 şahıs engellenmiştir. Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak Komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
La fontonden hikayeler bence hergün geçiyorlar sınırdan
o kadar betona boşyere para döktünuz.adamlar dandik bir merdivenle geciyor.aklınıza sürteyim emi
belki bu yorumuma bir çok insan karşı çıkacak ama.. vuracaksın abi.. şu yapılan şey resmen seni bi halta saymamaktır.. Vallaha benim zoruma gidiyor şu görüntüler... sanki kapıdan alınmıyorlar gibi yaptıkları olaya bak ya..
sınır hattına gerek yok. bayramlarda girip girip çıkıyorlar zaten
Evet bizde yedik afiyet olsun bize.
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