Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi

Toplantıda Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi'nin yanı sıra ulaşım alanında farklı projeleri de masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, "Sanki görünmeyen bir el, yıllardır Bosna Hersek ile Sırbistan arasında bağ kurulmasını engelliyordu. İyi kara yollarımız da demiryollarımız da yok. Şimdi bunu değiştirme zamanı geldi." diye konuştu.

Vucic, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Balkanlar'da istikrar noktasında üstlendiği önemli rol dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ederek, düzenlenen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Birbirimizi nasıl yok edeceğimizin düşünü kurmak yerine, gelecekte nasıl bir arada yaşayacağımızın düşünü kurmalıyız." dedi.

Otoyol projesinin Sırbistan sınırlarında kalan Sremska Raça-Kuzmin kısmının inşası için her şeyin hazır olduğunu söyleyen Vucic, otoyolun temellerinin atılacağını ve bugünün Sırbistan için çok önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Vucic, bu proje ile Bosna Hersek'in büyük şehirleri Bijeljina ve Tuzla'nın da Belgrad ile bağlanacağını aktararak, "Bu proje, ticari ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli. Üzerinde konuştuğumuz tüm ulaşım projeleri, insanları birbirine bağlayacak projeler. İnsanları birbirine bağladığınız zaman onlar daha iyi bir hayat ve standartlar üzerine plan yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in Visegrad şehrinden geçmesi öngörülen ikinci güzergahın da önemine dikkati çeken Vucic, bu güzergah sayesinde Belgradlı Sırpların Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde yaşayan Sırplarla, Saraybosnalı Boşnakların da Sırbistan'ın farklı şehirlerinde yaşayan Boşnaklarla birbirine bağlanacağını vurguladı.

Her zaman müzakere etmeye hazır olduğunu kaydeden Vucic, "Birbirimizi nasıl yok edeceğimizin düşünü kurmak yerine, gelecekte nasıl bir arada yaşayacağımızın düşünü kurmalıyız." ifadesini kullandı.