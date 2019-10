Türkiye-Sırbistan İş Forumu

Ziyaretin ve toplantının verimli geçmesini ve her iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Sırbistan'la kökleri asırlara uzanan sağlam dostluk bağlarımız bulunuyor. Türkçede ve Sırpçada çok sayıda ortak kelime, bu güzel coğrafyayı, Balkanlar'ı anlatan şiirlerimiz, türkülerimiz var. Bu ortak paydaların dünyada çok az ülkeye nasip olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında çok güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasıdır." dedi.

Çalışmalarının meyvelerini de toplamaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşması'nı her iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçen yıl revize ettiklerini hatırlattı.

Sırbistan'da Türk-Sırp İş Derneğinin kurulmasını desteklediklerini ifade eden Erdoğan, "Burada bir noktayı altını çizerek ifade etmek istiyorum bir yerde niyet varsa, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Azim ve kararlılık olduğu müddetçe hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük değildir. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında çok güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasıdır. Elbette geldiğimiz seviyeyi yeterli görmüyoruz. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'ın tam merkezindeki stratejik konumuyla, iş ortamıyla, uygun ve nitelikli iş gücüyle, teşviklerle yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığına işaret ederek, "Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımız ile Sırbistan'da yaklaşık 8 bin kişiye şu an itibariyle istihdam sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu hedefin yakalanabilmesi için özellikle iş adamlarına önemli görevler düştüğünün altını çizen Erdoğan, "Biz üzerimize düşeni her iki ülkenin cumhurbaşkanı olarak yapmaya hazırız. Siz iş adamlarımızın da gereken çabayı göstermesini bekliyoruz." dedi.

"Yarınki temel atma töreniyle Belgrad-Saray Bosna Otoyolu Projesi'nin inşasına başlıyoruz. İlk etabı 250 milyon dolar değerindeki proje, bölgedeki ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır. Sevgili dostum Sayın Vucic'in de çok doğru bir şekilde inanıyorum ki tespit ettiği gibi bu yalnızca bir yol projesi değildir. Her yönüyle bir barış projesidir.

Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği alanlardan en önemlisinin de turizm olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 2018 yılında Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 53 artış göstererek rekor kırdığını ve 225 bin Sırp turisti ağırladıklarını bildirdi.

Türkiye'den de 97 binin üzerinde turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, bu sayının bu yıl daha da artacağını anlattı.

- İş adamlarına çağrı

Her iki ülkenin iş adamlarına çağrıda bulunan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği, bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler iki ülkenin cumhurbaşkanı ve hükümetleri olarak siz iş adamlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız. Sayın Vucic ile sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Kıymetli Sırp girişimcilere de ülkemizin onlarca yıllık tecrübelerinden daha fazla istifade etmeleri çağrısında bulunuyorum. Siz, her iki ülkenin iş adamlarından, iş birliği içinde iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılacak projeler geliştirmenizi bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıyı organize eden Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyelerine teşekkür ederek, toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, yeni projelere, yeni yatırımlara kapı aralaması temennisinde bulundu.