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TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları sahaya çıkıyor

03.09.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. Bilindiği üzere 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda kayıpsız ilerleyen Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Oynanacak final maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Sırbistan voleybol final maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'nın son rakibi İtalya olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için mücadele ettiği İtalya'yı 3 - 2 yenmiş ve adını finale yazdırmıştı. Karşılaşma Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izleme ekranı bir hayli heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte, Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

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TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

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TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı, TRT Spor Yıldız'dan canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI YAYINI İÇİN FREKANS BİLGİSİ

TRT HD Türksat frekans bilgisi:

Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4

FİLENİN SULTANLARI MÜTHİŞ BİR BAŞARI ELDE ETTİ

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Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında final oynamış ve iki maçı da kaybetmiştik.

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Filenin Sultanları finale çıkıyor!Filenin Sultanları finale çıkıyor!
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