TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI CANLI! Türkiye Sırbistan voleybol final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hedef şampiyonluk!

Türkiye Sırbistan voleybol final maçı canlı izle ekranı ile maçın saati ve kanalı merak edildi. TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye Sırbistan voleybol final maçı için nefesler tutuldu. Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. İşte Türkiye Sırbistan final maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı, TRT Spor Yıldız'dan canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019 yıllarında final oynayan milli takım, bu iki maçtan da mağlup ayrılarak gümüş madalya elde etmişti.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

